Австралийские исследователи выяснили, почему нельзя заставлять ребенка доедать пищу

Ученые из университета Дикина рассказали об опасностях наказания детей за нежелание доедать пищу. Исследования показали, что такая забота о сытости ребенка может в будущем привести к расстройствам пищевого поведения. Об этом пишет 5-tv.ru.
Эксперты отметили, что последствиями такого воспитания для ребенка могут стать ожирение или анорексия. Одним из ключевых аспектов такой психологической травмы являются различные манипуляции родителей, например, с использованием фразы: «пока не съешь, из-за стола не выйдешь» – таким образом они формируют почву для булимии и компульсивного переедания.
Способами формирования здоровых пищевых привычек являются: совместные покупки продуктов и приготовление блюд; кормление ребенка только тогда, когда он действительно этого хочет; внесение разнообразия к подаче знакомой еды и совмещение ее с незнакомыми блюдами.
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