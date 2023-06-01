Австралийские исследователи выяснили, почему нельзя заставлять ребенка доедать пищу

Эксперты отметили, что последствиями такого воспитания для ребенка могут стать ожирение или анорексия. Одним из ключевых аспектов такой психологической травмы являются различные манипуляции родителей, например, с использованием фразы: «пока не съешь, из-за стола не выйдешь» – таким образом они формируют почву для булимии и компульсивного переедания.