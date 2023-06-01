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Австралийские исследователи выяснили, почему нельзя заставлять ребенка доедать пищу

Общество
Австралийские исследователи выяснили, почему нельзя заставлять ребенка доедать пищу

Ученые из университета Дикина рассказали об опасностях наказания детей за нежелание доедать пищу. Исследования показали, что такая забота о сытости ребенка может в будущем привести к расстройствам пищевого поведения. Об этом пишет 5-tv.ru.

Эксперты отметили, что последствиями такого воспитания для ребенка могут стать ожирение или анорексия. Одним из ключевых аспектов такой психологической травмы являются различные манипуляции родителей, например, с использованием фразы: «пока не съешь, из-за стола не выйдешь» – таким образом они формируют почву для булимии и компульсивного переедания.

Способами формирования здоровых пищевых привычек являются: совместные покупки продуктов и приготовление блюд; кормление ребенка только тогда, когда он действительно этого хочет; внесение разнообразия к подаче знакомой еды и совмещение ее с незнакомыми блюдами.

Ранее психолог Екатерина Елгаева рассказала, как сформировать навыки самозащиты у ребенка. Эксперт подчеркнула, что все должно быть соразмерно ситуации.
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