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Сенатор Линдси Грэм обвинил Белый дом в ошибочных и необдуманных решениях из-за госдолга США

Экономика
Сенатор Линдси Грэм обвинил Белый дом в ошибочных и необдуманных решениях из-за госдолга США

Американский сенатор Линдси Грэм, который ранее был замечен в сфальсифицированном конфликте, раскритиковал Белый дом за законопроект о повышении госдолга США.

По словам Грэма, этот законопроект является необдуманным и ошибочным, так как не оправдает заявленные Белым домом обещания о том, что повышение госдолга позволит обеспечить большую обороноспособность США и увеличит поддержку Украины. Грэм ответил, что также этот законопроект не предусматривает новых факторов защиты от угроз со стороны Китая.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, что «убийство русских» стало лучшим вложением денег для США. Как выяснилось позже, это видео было смонтировано и сам Грэм не говорил ничего подобного.
Линдси Грэм экономика госдолг США
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