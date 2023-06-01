Американский сенатор Линдси Грэм, который ранее был замечен в сфальсифицированном конфликте, раскритиковал Белый дом за законопроект о повышении госдолга США.
По словам Грэма, этот законопроект является необдуманным и ошибочным, так как не оправдает заявленные Белым домом обещания о том, что повышение госдолга позволит обеспечить большую обороноспособность США и увеличит поддержку Украины. Грэм ответил, что также этот законопроект не предусматривает новых факторов защиты от угроз со стороны Китая.
Ранее в Сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, что «убийство русских» стало лучшим вложением денег для США. Как выяснилось позже, это видео было смонтировано и сам Грэм не говорил ничего подобного.