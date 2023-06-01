Сенатор Линдси Грэм обвинил Белый дом в ошибочных и необдуманных решениях из-за госдолга США

Ранее в Сети появилось видео, на котором Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским говорил о том, что «убийство русских» стало лучшим вложением денег для США. Как выяснилось позже, это видео было смонтировано и сам Грэм не говорил ничего подобного.