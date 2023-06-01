Поклонникам и киноманам: Полнометражный фильм про группу «Руки Вверх!» скоро выйдет на экраны

Как сообщает сайт издания «Правила Жизни», режиссером кинокартины выступит казахский режиссер Аскар Узабаев, ранее снявший хорошо принятые критиками фильмы «Счастье» и «Коктейль для звезды». Сценаристами киноистории будут Сергей Калужанов и Михаил Погосов, прославившиеся написанием сюжетов для «Мажора» и «Эскортницы» соответственно.