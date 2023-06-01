Поклонникам и киноманам: Полнометражный фильм про группу «Руки Вверх!» скоро выйдет на экраны

Представители российской киностудии Yellow, Black & White заявили, что планируют снять полнометражный фильм про культовую группу «Руки Вверх!».
Как сообщает сайт издания «Правила Жизни», режиссером кинокартины выступит казахский режиссер Аскар Узабаев, ранее снявший хорошо принятые критиками фильмы «Счастье» и «Коктейль для звезды». Сценаристами киноистории будут Сергей Калужанов и Михаил Погосов, прославившиеся написанием сюжетов для «Мажора» и «Эскортницы» соответственно.
Сейчас федеральный фонд поддержки отечественной кинематографии «Фонд Кино» ведет обсуждение о возможной выдаче субсидий для фильма о легендарной группе.
Ранее создатели киножурнала «Ералаш» сообщили о планах снять документальную картину о художественном руководителе сериала Борисе Грачевском.