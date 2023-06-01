Президент Украины Зеленский встретился с лидером Азербайджана Алиевым

Зеленский выразил благодарность Азербайджану за «последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», а также за содействие в международных организациях, включая голосование за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Он также отметил значимость гуманитарной помощи, оказываемой Баку, и высоко оценил участие страны в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области. Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины и активное участие государства в инвестиционных проектах.