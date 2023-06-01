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Президент Украины Зеленский встретился с лидером Азербайджана Алиевым

Политика
Президент Украины Зеленский встретился с лидером Азербайджана Алиевым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе саммита Европейского политического сообщества в Молдове. Об этом сообщает официальный сайт украинского лидера.

Зеленский выразил благодарность Азербайджану за «последовательную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», а также за содействие в международных организациях, включая голосование за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Он также отметил значимость гуманитарной помощи, оказываемой Баку, и высоко оценил участие страны в восстановлении инфраструктурных объектов в Киевской области. Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении Украины и активное участие государства в инвестиционных проектах.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом текущий кризис. Кроме того, он повторно поздравил турецкого лидера с победой на выборах.
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