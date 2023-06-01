Global Times: США переживают фазу упадка и теряют влияние

Продолжающийся конфликт России и Украины развивается, в частности, благодаря поддержке Запада, что в свою очередь привело к тому, что Вашингтон постепенно начинает терять свою гегемонию на мировой арене, позволяя Москве и Пекину вступать с ним в негласную борьбу, заявил политолог Аарон Гуд в статье для Global Times. Он уверен, что на данный момент США переживают «фазу упадка».