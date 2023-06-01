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Global Times: США переживают фазу упадка и теряют влияние

Политика
Global Times: США переживают фазу упадка и теряют влияние

Китайское издание Global Times сообщило о том, что продолжение конфликта России и Украины привело США к их «худшему кошмару», который мог и не сбыться, если бы не решения Вашингтона.

Продолжающийся конфликт России и Украины развивается, в частности, благодаря поддержке Запада, что в свою очередь привело к тому, что Вашингтон постепенно начинает терять свою гегемонию на мировой арене, позволяя Москве и Пекину вступать с ним в негласную борьбу, заявил политолог Аарон Гуд в статье для Global Times. Он уверен, что на данный момент США переживают «фазу упадка».

Ранее Global Times сообщил, что США стремятся победить не Россию, а многополярный мир, который противостоит американской гегемонии. Многополярность, продвигаемая Москвой и Пекином, прогнозирует улучшение мирового порядка и смещение Вашингтона с места лидера.
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