Выгодно всем: В МИД Китая отметили внушительную пользу БРИКС для развивающихся стран

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что расширение БРИКС принесет выгоду не только действующим членам сообщества, но и развивающимся странам. Об этом пишет информационное агентство РИА Новости.
Чжаосюй сообщил, что сообщество отмечает желание все большего количества государств присоединиться к «большой семье». Замминистра считает, что «добавление» новых членов позволит увеличить потенциал БРИКС в сфере обеспечения интересов развивающихся государств.
Ранее сообщалось, что Европарламент утвердил доклад специальной комиссии по вопросам иностранного воздействия на дела ЕС. Документ, в том числе закрепил опасения Брюсселя по поводу «вмешательства» России и Китая в дела союза.