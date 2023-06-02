В День защиты детей в Петербурге прошел благотворительный концерт

1 июня в Северной столице прошел благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Организатором детского праздника выступил благотворительный фонд «Вечный зов». Вырученные средства направят на помощь нуждающимся и тяжелобольным детям.
«Жизнь не остановилась, она идет дальше. Мы будет продолжать бороться за счастье наших детей! Если мы этих маленьких ребятишек не направим на верную дорогу, нас некому будет защищать», — рассказал вице-президент благотворительного фонда «Вечный зов» Евгений Гольман.
Программа была яркой и насыщенной. Сотни детей и их родители посмотрели на красочные выступления и шоу.
«От Федерации народных видов спорта сегодня участвуют молодые ребята, которые предстанут в образе русских богатырей. Парням было по 15 лет, когда они начали поднимать невероятные веса! И сегодня они будут демонстрировать свои силы и способности», — поделился президент Федерации народных видов спорта Алексей Чугин.