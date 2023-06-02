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В День защиты детей в Петербурге прошел благотворительный концерт

ФАН-ТВ

1 июня в Северной столице прошел благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. Организатором детского праздника выступил благотворительный фонд «Вечный зов». Вырученные средства направят на помощь нуждающимся и тяжелобольным детям.

В День защиты детей в Петербурге прошел благотворительный концерт
«Жизнь не остановилась, она идет дальше. Мы будет продолжать бороться за счастье наших детей! Если мы этих маленьких ребятишек не направим на верную дорогу, нас некому будет защищать», — рассказал вице-президент благотворительного фонда «Вечный зов» Евгений Гольман.

Программа была яркой и насыщенной. Сотни детей и их родители посмотрели на красочные выступления и шоу.

В День защиты детей в Петербурге прошел благотворительный концерт
«От Федерации народных видов спорта сегодня участвуют молодые ребята, которые предстанут в образе русских богатырей. Парням было по 15 лет, когда они начали поднимать невероятные веса! И сегодня они будут демонстрировать свои силы и способности», — поделился президент Федерации народных видов спорта Алексей Чугин.
В День защиты детей в Петербурге прошел благотворительный концерт
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