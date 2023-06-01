Президент Франции Эммануэль Макрон отверг какие-либо переговоры с Владимиром Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
Несмотря на то, что Париж всегда открыт для диалогов со всеми сторонами конфликтов и готов искать пути решения проблем со всеми противодействующими друг другу государствами, на данный момент Макрону не о чем говорить с Путиным. Поэтому в ближайшее время между российским и французским президентами не предвидится никаких диалогов, заявил глава Франции после заседания Европейского политического сообщества.
Ранее Макрон заявил, что Путин является парадоксальным человеком. Он аргументировал это тем, что политика российского лидера отличается от того, как его можно воспринимать во время личной встречи. По словам Макрона, в такие моменты он создает впечатление приятного человека.