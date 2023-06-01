Президент Франции Эммануэль Макрон отверг какие-либо переговоры с Владимиром Путиным

Несмотря на то, что Париж всегда открыт для диалогов со всеми сторонами конфликтов и готов искать пути решения проблем со всеми противодействующими друг другу государствами, на данный момент Макрону не о чем говорить с Путиным. Поэтому в ближайшее время между российским и французским президентами не предвидится никаких диалогов, заявил глава Франции после заседания Европейского политического сообщества.