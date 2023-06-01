Более 600 бойцов FACA завершили комплексную подготовку в учебном центре Беренго

Банги, 1 июня. Центральноафриканский тренировочный центр Беренго выпустил 650 курсантов Вооруженных сил ЦАР (FACA), которые прошли обучение у российских специалистов.
В церемонии приняли участие правительственные и военные чиновники, представители Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) и родственники военнослужащих. В ходе подготовки солдаты получили навыки владения оружием, основы тактики и ведения боя и стратегические умения.
Инструкторы СОМБ, которых СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав центральноафриканских вооруженных сил, жандармерии и полиции. Благодаря консультативной поддержке российских специалистов бойцы FACA восстановили контроль властей республики над всеми месторождениями драгоценных металлов и камней в стране.
Ранее солдаты армии ЦАР разгромили отряд боевиков, который напал на военную базу в городе Боссемптеле провинции Уам-Пенде. Радикалы атаковали лагерь рано утром с целью застать военнослужащих врасплох, однако они оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили противника.