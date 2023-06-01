Более 600 бойцов FACA завершили комплексную подготовку в учебном центре Беренго

Ранее солдаты армии ЦАР разгромили отряд боевиков, который напал на военную базу в городе Боссемптеле провинции Уам-Пенде. Радикалы атаковали лагерь рано утром с целью застать военнослужащих врасплох, однако они оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили противника.