Очередной конфуз: Новое падение лидера США Джо Байдена напугало окружающих его военных

Президент США Джо Байден в очередной раз удивил гостей мероприятия, на котором выступал, после того, как снова упал.
Сегодня, 1 июня, в штате Колорадо состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии военно-воздушных сил США. Байден на этом мероприятии стоял на трибуне и пожимал руки курсантам. После того, как он поприветствовал одного из выпускников, американский президент хотел подойти к высокопоставленному военнослужащему, но не заметил перед собой ящик, споткнулся об него и упал. Стоявшие рядом военные не успели его поймать, но помогли ему подняться с пола.
Ранее, во время саммита стран G7 в Японии, Байден должен был выйти на сцену с одним из своих коллег. Однако, когда ему показали, куда необходимо встать, он растерянно начал осматриваться вокруг и не знал, куда ему нужно подойти.