Очередной конфуз: Новое падение лидера США Джо Байдена напугало окружающих его военных

Сегодня, 1 июня, в штате Колорадо состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии военно-воздушных сил США. Байден на этом мероприятии стоял на трибуне и пожимал руки курсантам. После того, как он поприветствовал одного из выпускников, американский президент хотел подойти к высокопоставленному военнослужащему, но не заметил перед собой ящик, споткнулся об него и упал. Стоявшие рядом военные не успели его поймать, но помогли ему подняться с пола.