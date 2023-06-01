ЕС вновь выражает обеспокоенность: Европарламент представил доклад о «влиянии» РФ и КНР на дела союза

Европейский парламент утвердил первого июня доклад спецкомиссии по вопросам иностранного вмешательства в дела ЕС. В документе подчеркнуты опасения «влияния» на выборы в союзе, в том числе и со стороны Москвы и Пекина. Об этом пишут «РИА Новости».