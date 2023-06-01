ЕС вновь выражает обеспокоенность: Европарламент представил доклад о «влиянии» РФ и КНР на дела союза

Европейский парламент утвердил первого июня доклад спецкомиссии по вопросам иностранного вмешательства в дела ЕС. В документе подчеркнуты опасения «влияния» на выборы в союзе, в том числе и со стороны Москвы и Пекина. Об этом пишут «РИА Новости».
Евродепутаты подтвердили необходимость увеличения финансирования инструментов противодействия иностранному вмешательству, а также создания специального органа в ЕП. Парламентарии отметили, что избирательные процессы подвергаются стороннему влиянию, происходит финансирование политической деятельности со стороны иностранных структур. Отдельное внимание доклад обращает на вмешательство России и Китая в дела ЕС и кандидатов на членство в союзе.
Также отмечена необходимость введения запрета на использование социальной сети TikTok во всех эшелонах политического аппарата ЕС. Депутаты считают, что использование ПО из стран «высокого риска» должно быть исключено.
Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс не готов к более решительным действиям в отношении Киева из-за опасений прямого вооруженного конфликта с Москвой. Блок пока не стремится гарантировать безопасность Украины на базе обязательств по взаимной обороне.