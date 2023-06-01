Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американскому актеру Биллу Косби грозит новый иск о сексуальном насилии от 80-летней модели

Общество
Американскому актеру Биллу Косби грозит новый иск о сексуальном насилии от 80-летней модели

85-летнему американскому актеру и режиссеру Биллу Косби грозит новый иск о сексуальном насилии.

Как сообщает сайт издания The Washington Post, предъявительницей обвинения выступила 80-летняя бывшая фотомодель Playboy Виктория Валентино. Она утверждает, что актер накачал ее наркотиками и изнасиловал.

«Дело не в деньгах, а в ответственности», - заявляет женщина.

Сил и желания выдвинуть против Косби иск Валентино, по ее словам, получила после громкого судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом, которого также обвиняли в изнасиловании.

Ранее психически нездоровый мужчина изнасиловал сотрудницу магазина косметических товаров в Санкт-Петербурге.
изнасилование суд билл косби
Военкоры ФАН