Американскому актеру Биллу Косби грозит новый иск о сексуальном насилии от 80-летней модели

85-летнему американскому актеру и режиссеру Биллу Косби грозит новый иск о сексуальном насилии.
Как сообщает сайт издания The Washington Post, предъявительницей обвинения выступила 80-летняя бывшая фотомодель Playboy Виктория Валентино. Она утверждает, что актер накачал ее наркотиками и изнасиловал.
«Дело не в деньгах, а в ответственности», - заявляет женщина.
Сил и желания выдвинуть против Косби иск Валентино, по ее словам, получила после громкого судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом, которого также обвиняли в изнасиловании.
Ранее психически нездоровый мужчина изнасиловал сотрудницу магазина косметических товаров в Санкт-Петербурге.