Специалисты проводят профилактические мероприятия после смерти двух школьниц на ЖД-переезде

19 мая 2023 года на железнодорожном переходе на станции Щербинка произошла трагедия. Две школьницы, сестренки 11 и 12 лет, не обратили внимание на звон запрещающего сигнала и вышли на рельсы. Девочки оказались между двумя несущимися в противоположные стороны поездами. Воздушные потоки затянули их под колеса. Смерть была мгновенной.
Сотрудники Следственного управления на транспорте, МВД и служба безопасности РЖД проводят профилактические мероприятия на месте трагедии, чтобы минимизировать число подобных инцидентов в будущем. Специалисты раздают прохожим брошюрки, призывающие к осторожности при переходе путей.
«Поскольку ЖД транспорт и инфраструктура являются объектами повышенной опасности, действия по нахождению на данных объектах тщательно регламентированы. В первую очередь, при нахождении на данных объектах необходимо быть внимательным, при пересечении железнодорожных путей данные действия осуществлять в строго отведенных местах при разрешающим сигнале светофора. Также необходимо соблюдать меры безопасности: быть внимательными во время перехода, не находиться в наушниках, в средствах, ограничивающих обзор», — пояснил руководитель Восточного следственного отдела на транспорте Западного МСУТ СК России Андрей Макшеев.
Ведущий инженер Московской дирекции инфраструктуры Виктор Груздев рассказал, что сейчас в России фактически не существует штрафных санкций за переход железнодорожных путей на красный сигнал светофора.
«Штрафы в действующем законодательстве не прописаны на переход на красный свет через железнодорожные пути. Прописан штраф только за переход через железнодорожные пути в неположенном месте, где нет пешеходного настила и соответствующих знаков, которые означают пешеходный переход. Возможны средства агитации, как сегодняшние рейды, которые приучают граждан, что красный свет является запрещающим, и что их жизнь является основным благом для них», — объяснил Груздев.
Несмотря на то, что буквально в 200 метрах от этого перехода над железной дорогой есть благоустроенный конкорс, люди все равно выбирают чуть более короткий путь. Пересекать железнодорожные пути на запрещающий сигнал для многих, к сожалению, уже стало привычкой.
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту гибели девочек возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Их жизни уже не вернуть, но, чтобы спасти свою, достаточно соблюдать правила безопасности на железной дороге и быть внимательным.