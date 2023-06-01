Специалисты проводят профилактические мероприятия после смерти двух школьниц на ЖД-переезде

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, по факту гибели девочек возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Их жизни уже не вернуть, но, чтобы спасти свою, достаточно соблюдать правила безопасности на железной дороге и быть внимательным.