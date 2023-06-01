В штабе КИБЕР ФРОНТА Z представили проект «Авангард»

В штабе КИБЕР ФРОНТА Z представили новый проект «Авангард». Серия мастер-классов и лекций посвящена искусству публичных выступлений. Проект направлен на людей, готовых принимать участие в разработке социальных проектов, обучаться искусству публичных выступлений, развивать навыки политических дискуссий, приемов аргументации и защиты от манипуляций.
«Мы приглашаем людей, которые готовы проявлять свою гражданскую активность. Курс для того, кто хочет отстаивать свои политические взгляды, участвовать в политических дискурсах, поднимать острые социальные проблемы. Именно поэтому мы проводим обучение политическому дискурсу и ораторскому искусству. Для того, чтобы, в первую очередь, не бояться высказывать свою точку зрения», — поделилась ведущая мастер-класса Светлана Санникова.
На первой встрече ведущая программы рассказала о пяти условиях успешного политического дискурса и провела игру на ассоциации. Участниками стали активисты и гости КИБЕР ФРОНТА Z, а также заранее зарегистрировавшиеся люди. Публика поделилась на команды по четыре человека и каждый внутри своей группы потренировался вести монолог на определенную тему около пяти минут. В зале развязалась самая настоящая дискуссия! По словам Светланы, таким образом вырабатывается ассоциативное мышление, а главное, человек борется со страхом публичных выступлений.
Проект «Авангард» продлится все лето. Каждый желающий может стать участником встречи и научиться выходить из дискуссии победителем, не переходя на личности.