В штабе КИБЕР ФРОНТА Z представили проект «Авангард»

На первой встрече ведущая программы рассказала о пяти условиях успешного политического дискурса и провела игру на ассоциации. Участниками стали активисты и гости КИБЕР ФРОНТА Z, а также заранее зарегистрировавшиеся люди. Публика поделилась на команды по четыре человека и каждый внутри своей группы потренировался вести монолог на определенную тему около пяти минут. В зале развязалась самая настоящая дискуссия! По словам Светланы, таким образом вырабатывается ассоциативное мышление, а главное, человек борется со страхом публичных выступлений.