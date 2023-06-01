Губернатор Роман Старовойт рассказал об атаке беспилотника ВСУ по Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей села Гоголевка.
Сегодня, 1 июня, ВСУ атаковали село Гоголевка в Суджанском районе Курской области с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Из-за атаки мирные жители остались без электричества. На данный момент аварийные бригады работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в селе, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшее время работа подстанции будет восстановлена.
Ранее губернатор рассказал об атаке ВСУ на село Теткино 31 мая. По словам Старовойта, по населенному пункту было совершено два удара, это привело к повреждениям окон, фасадов и крыш домов. Пострадавших нет.