Губернатор Роман Старовойт рассказал об атаке беспилотника ВСУ по Курской области

Сегодня, 1 июня, ВСУ атаковали село Гоголевка в Суджанском районе Курской области с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Из-за атаки мирные жители остались без электричества. На данный момент аварийные бригады работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в селе, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшее время работа подстанции будет восстановлена.