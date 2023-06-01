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Губернатор Роман Старовойт рассказал об атаке беспилотника ВСУ по Курской области

Происшествия
Губернатор Роман Старовойт рассказал об атаке беспилотника ВСУ по Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на мирных жителей села Гоголевка.

Сегодня, 1 июня, ВСУ атаковали село Гоголевка в Суджанском районе Курской области с помощью беспилотника, который сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. Из-за атаки мирные жители остались без электричества. На данный момент аварийные бригады работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение в селе, написал Старовойт в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшее время работа подстанции будет восстановлена.

Ранее губернатор рассказал об атаке ВСУ на село Теткино 31 мая. По словам Старовойта, по населенному пункту было совершено два удара, это привело к повреждениям окон, фасадов и крыш домов. Пострадавших нет.
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