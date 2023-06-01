Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия продлил контракт с итальянским «Наполи» до 2028 года

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий в итальянском чемпионате, рассказал о том, на какой срок он продлит контракт с «Наполи».
Как сообщает итальянское издание Calciomercato, Кварацхелия и «Наполи» согласовали продление контракта до 2028 года, при условии, что нынешний договор полузащитника рассчитан до 2027. На данный момент зарплата игрока составляет 1 млн евро, но после продления контракта будет повышена до 2,5 млн евро.
В мае полузащитник провел пять матчей, но не отличился результативными действиями. Два раза он выходил на замену и три раза – в стартовом составе.
Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии в феврале текущего года. За этот месяц, выступив в четырех играх, он забил три мяча и сделал один результативный пас. Этот статус лучшего игрока месяца стал вторым для грузинского полузащитника в Серии А.