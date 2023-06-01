Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия продлил контракт с итальянским «Наполи» до 2028 года

Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии в феврале текущего года. За этот месяц, выступив в четырех играх, он забил три мяча и сделал один результативный пас. Этот статус лучшего игрока месяца стал вторым для грузинского полузащитника в Серии А.