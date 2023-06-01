ФК «Спартак» продемонстрировал рекордный убыток в 2,3 млрд рублей

Как сообщает сайт издания РБК, это рекордно большой показатель у ФК. В 2021 году клуб также вышел в сильный «минус» и потерял 2,25 млрд рублей. В денежный антирейтинг РПЛ вошли также «Краснодар» с минусом в 1,17 млрд рублей, выбывшие из Лиги «Торпедо» с 541 млн и «Химки» с 310 млн, а также ЦСКА с потрей в 454 млн рублей.