ФК «Спартак» продемонстрировал рекордный убыток в 2,3 млрд рублей

Футбольный клуб «Спартак» продемонстрировал убыток в 2,35 млрд рублей и занял первое место в топ-5 самых убыточных клубов РПЛ.
Как сообщает сайт издания РБК, это рекордно большой показатель у ФК. В 2021 году клуб также вышел в сильный «минус» и потерял 2,25 млрд рублей. В денежный антирейтинг РПЛ вошли также «Краснодар» с минусом в 1,17 млрд рублей, выбывшие из Лиги «Торпедо» с 541 млн и «Химки» с 310 млн, а также ЦСКА с потрей в 454 млн рублей.
Самую большую же прибыль продемонстрировали Самарские «Крылья Советов» с прибылью в 775,5 млн рублей.
Ранее легионеру «Спартака» Промесу предъявили обвинение в перевозке наркотиков.