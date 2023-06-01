Глава Пентагона Остин заявил, что отказ китайского коллеги Шанфу от встречи вызывает сожаление

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что отказ министра обороны Китая Ли Шанфу от встречи является «прискорбным». Об этом сообщает издание The Hill.
Он отметил, что «был бы рад любой возможности» пообщаться с китайским руководством. Кроме того он отметил, что «оборонные ведомства должны разговаривать друг с другом на регулярной основе или должны иметь открытые каналы для связи».
Оба политика собираются посетить ежегодный азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По пути к стране проведения саммита глава Пентагона уже встретился с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Остин обсудил недавние шаги Китая по утверждению своего военного присутствия в регионе и сказал, что испытывает беспокойство по поводу «провокационных перехватов наших самолетов, а также самолетов наших союзников».
Ранее Остин заявил, что Нидерланды и Дания первыми начнут обучать украинских летчиков управлению F-16. Позже к этой инициативе должны присоединиться и другие государства.