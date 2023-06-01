Глава Пентагона Остин заявил, что отказ китайского коллеги Шанфу от встречи вызывает сожаление

Оба политика собираются посетить ежегодный азиатский саммит по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По пути к стране проведения саммита глава Пентагона уже встретился с министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Остин обсудил недавние шаги Китая по утверждению своего военного присутствия в регионе и сказал, что испытывает беспокойство по поводу «провокационных перехватов наших самолетов, а также самолетов наших союзников».