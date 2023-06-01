В НАТО не готовы к решительным действиям на Украине из-за опасений прямого столкновения с Россией

Саукильо заявила, что ни Вашингтон, ни его союзники не готовы предпринимать тех действий в отношениях с киевским режимом, которые бы могли привести к повышению рисков военного конфликта с Москвой. По ее мнению, НАТО пока не стремится гарантировать безопасность Украины на базе обязательств по взаимной обороне. Западные страны более склонны прибегать к мерам ограниченного характера в области «безопасности» и «гарантий», хотя Киев требует более решительных действий.