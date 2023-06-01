Успешный прорыв украинских ДРГ и дефицит бензина в Белгородской области — какие фейки распространили на Украине 1 июня

Авиабомбы, используемые ВКС России в СВО, имеют контактные взрыватели, которые срабатывают только после удара о твердую поверхность. В данном случае произошла детонация в воздухе, мощность ее низкая. Ущерб, нанесенный даже самой маленькой из используемых авиацией бомб — ФАБ 250, оказался бы в десятки раз больше. Скорее всего, произошла самоликвидация украинского дрона.