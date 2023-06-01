Успешный прорыв украинских ДРГ и дефицит бензина в Белгородской области — какие фейки распространили на Украине 1 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей собрала самые распространенные фейки об операции РФ на Украине за 1 июня.
Успешный прорыв украинских ДРГ в Белгородскую область
Украинские информационные ресурсы распространяют новость, что прорыв военно-диверсионных групп в Белгородскую область осуществлен успешно. Российские силы якобы отступили.
Данная новость является очередным вбросом киевских пропагандистов. ВС РФ и пограничники успешно отбили три атаки ДРГ на границе с «незалежной». Прорыв двух усиленных танками рот украинских диверсантов на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка провалился.
«В результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы диверсанты понесли потери и были отброшены вглубь Украины», — сообщили в МО РФ.
Авиация Западного военного округа нанесла 11 ударов по врагу. Ракетные и артиллерийские войска выполнили 77 огневых задач, уничтожено около 30 диверсантов и РСЗО «Град». Данную информацию подтверждают власти Белгородской области и Минобороны России, а также местное население и военные корреспонденты.
Дефицит на бензозаправках Белгородской области
Советник МВД Украины Антон Геращенко сообщает о нехватке бензина на заправках в Белгородской области.
Данный фейк украинской пропаганды легко опровергается фотографией под самой «новостью», сделанной в 2018 году в Красноярске. Запущен он с целью создания панических настроений у местного населения на фоне ночных обстрелов Шебекино.
Падение российской авиабомбы на Белгород
Украинские Telegram-каналы рассказывают о нештатном сходе бомбы с самолета ВС РФ над Белгородом. Боеприпас якобы упал на город.
В действительности же взрыв на улице Щорса стал результатом уничтожения дрона ВСУ. Это подтверждается характерными обломками конструкции беспилотника, обнаруженными на месте происшествия.
Авиабомбы, используемые ВКС России в СВО, имеют контактные взрыватели, которые срабатывают только после удара о твердую поверхность. В данном случае произошла детонация в воздухе, мощность ее низкая. Ущерб, нанесенный даже самой маленькой из используемых авиацией бомб — ФАБ 250, оказался бы в десятки раз больше. Скорее всего, произошла самоликвидация украинского дрона.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибших в результате инцидента нет, один из двух раненых доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга. В настоящий момент улица Щорса оцеплена, работают медики.