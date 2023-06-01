Фигуристка Трусова показала фанатам свой отдых в Таиланде

Серебряный призер олимпийских игр фигуристка Александра Трусова показала фанатам фотографию со своего отдыха в Таиланде.
Как сообщает сайт sports.ru, на кадрах, выложенных в социальных сетях спортсменки, видно бассейн, море, закат и счастливую девушку, наслаждающуюся пейзажем.
«Очень красивый закат», - подписала Трусова фотографию.
Известно, что на отдых 18-летняя фигуристка отправилась вместе со своим парнем 19-летним Марком Кондратюком, являющимся олимпийским чемпионом по командному фигурному катанию. Фанатов спортсменки сильно смущает количество дней отдыха в ее графике , ведь выступлений и соревнований, в обозримом будущем, она не запланировала.
Ранее Трусова призналась, что ей очень нравится прозвище, придуманное ей фанатами.