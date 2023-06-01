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Президент Сербии Александр Вучич рассказал о сложном разговоре с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем

Политика
Президент Сербии Александр Вучич рассказал о сложном разговоре с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что у него состоялся сложный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики беседовали об эскалации конфликта в Косово, сообщает Sputnik Сербия.

Помимо характеристики встречи с европейскими лидерами как «трудной», Вучич поведал, о чем еще успел пообщаться с главами государств. Сербский лидер уточнил, что в рамках беседы стороны обсудили текущую региональную и глобальную ситуацию, а также европейское будущее Сербии.

Ранее Александр Вучич объяснил отсутствие диалога с президентом России Владимиром Путиным предвзятым отношением к сербам на Западе. По этой причине глава балканского государства уже более года не разговаривал с российским лидером, передает слова политика итальянская газета La Stampa.
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