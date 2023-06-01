Президент Сербии Александр Вучич рассказал о сложном разговоре с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем

Помимо характеристики встречи с европейскими лидерами как «трудной», Вучич поведал, о чем еще успел пообщаться с главами государств. Сербский лидер уточнил, что в рамках беседы стороны обсудили текущую региональную и глобальную ситуацию, а также европейское будущее Сербии.