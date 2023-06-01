Международный ФБК внесли в перечень нежелательных НПО

Международный «Фонд по борьбе с коррупцией» (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в РФ) внесли в печень нежелательных неправительственных организаций. Это следует из реестра на сайте Министерства юстиции России.
Американскую структуру ФБК✱✱, Anti-Corruption Foundation International, внесли в список нежелательных организаций. До этого Минюст РФ внес главу фонда Марию Певчих✱ (признана иноагентом) в реестр иностранных агентов.
Ранее ведомство внесло солиста группы «Би-2» Егора Бортника✱ (признан иноагентом) в тот же перечень, передает URA.RU. Помимо него, статус получили и другие российские деятели.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация