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Президент РФ Владимир Путин поддержал решение Андрея Воробьева переизбираться на пост главы Подмосковья

Политика
Президент РФ Владимир Путин поддержал решение Андрея Воробьева переизбираться на пост главы Подмосковья

В ходе рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым российский лидер Владимир Путин пожелал ему успехов на предстоящих выборах на новый срок в качестве руководителя региона.

Следует отметить, что выборы губернатора Подмосковья состоятся 10 сентября 2023 года, в единый день голосования. Воробьев планирует выдвигать свою кандидатуру в третий раз. На встрече с Путиным он обратился с просьбой поддержать его.

Ранее президент России провел совещание с членами правительства в формате видеоконференции, на обсудили региональную инвестиционную политику, модернизацию делового климата, а также реализацию так называемых «дорожных карт» в сфере бизнеса.
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