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Стюардессы рейса Пальма — Манчестер публично пристыдили курившего в туалете пассажира

Происшествия
Стюардессы рейса Пальма — Манчестер публично пристыдили курившего в туалете пассажира

В самолете авиакомпании Ryanair один из пассажиров курил в туалете, за что его потом пристыдили бортпроводницы, пишет Manchester Evening News.

По сведениям издания, рейс совершался из Пальмы в Манчестер. Во время полета пассажир курил в туалете. Дым из кабинки заметили стюардессы, которые публично пристыдили его, раскрыв имя.

После посадки самолета мужчину вывели сотрудники местной полиции. Авиакомпания официально ввела запрет в отношении нарушителя порядка летать на их самолетах.

Ранее сообщалось, что российский артист Сергей Маковецкий рассказал о конфликте с парламентариями в аэропорту. Инцидент произошел из-за курения на территории воздушной гавани.
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