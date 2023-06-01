Стюардессы рейса Пальма — Манчестер публично пристыдили курившего в туалете пассажира

В самолете авиакомпании Ryanair один из пассажиров курил в туалете, за что его потом пристыдили бортпроводницы, пишет Manchester Evening News.
По сведениям издания, рейс совершался из Пальмы в Манчестер. Во время полета пассажир курил в туалете. Дым из кабинки заметили стюардессы, которые публично пристыдили его, раскрыв имя.
После посадки самолета мужчину вывели сотрудники местной полиции. Авиакомпания официально ввела запрет в отношении нарушителя порядка летать на их самолетах.
Ранее сообщалось, что российский артист Сергей Маковецкий рассказал о конфликте с парламентариями в аэропорту. Инцидент произошел из-за курения на территории воздушной гавани.