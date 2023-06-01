Politico: Белый дом в ярости из-за антироссийского высказывания посла США в ЮАР

Высшее руководство США пришло в ярость из-за заявления своего посла Рубена Бриджети в ЮАР о якобы отправленном оттуда «корабле, набитом оружием» в Россию. Белый дом долгое время пытался убедить республику поддержать антироссийскую кампанию Запада.