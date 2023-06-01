Politico: Белый дом в ярости из-за антироссийского высказывания посла США в ЮАР

Американский посол Рубен Бриджети нанес ущерб долгосрочным интересам Вашингтона своим антироссийским высказыванием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США.
Высшее руководство США пришло в ярость из-за заявления своего посла Рубена Бриджети в ЮАР о якобы отправленном оттуда «корабле, набитом оружием» в Россию. Белый дом долгое время пытался убедить республику поддержать антироссийскую кампанию Запада.
«У Бриджети не было разрешения от начальства говорить то, что он сказал», — пишет обозреватель издания.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор перспективы сотрудничества стран. Дипломаты рассмотрели возможность углубления партнерских торгово-экономических, научных, гуманитарных и межпарламентских отношений.