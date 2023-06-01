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Politico: Белый дом в ярости из-за антироссийского высказывания посла США в ЮАР

Политика
Politico: Белый дом в ярости из-за антироссийского высказывания посла США в ЮАР

Американский посол Рубен Бриджети нанес ущерб долгосрочным интересам Вашингтона своим антироссийским высказыванием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США.

Высшее руководство США пришло в ярость из-за заявления своего посла Рубена Бриджети в ЮАР о якобы отправленном оттуда «корабле, набитом оружием» в Россию. Белый дом долгое время пытался убедить республику поддержать антироссийскую кампанию Запада.

«У Бриджети не было разрешения от начальства говорить то, что он сказал», — пишет обозреватель издания.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил со своей коллегой из ЮАР Наледи Пандор перспективы сотрудничества стран. Дипломаты рассмотрели возможность углубления партнерских торгово-экономических, научных, гуманитарных и межпарламентских отношений.
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