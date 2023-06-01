Инсайдер Романо рассказал об активации владельцами «Ювентуса» опции продления контракта с голкипером Щенсны

Владельцы итальянского ФК «Ювентус» активировал опцию пролонгации контракта с польским голкипером Войцехом Щенсны. Об этом инсайдер Фабрицио Романо сообщил в соцсетях.
Вратарь из Польши останется в туринском клубе до 2025 года. В нынешнем сезоне поляк провел за команду 39 игр во всех турнирах, пропустив в свои ворота 40 мячей.
Это хорошая новость для клуба из итальянской Серии А, особенно после того как «Ювентус» оштрафовали на 718 тысяч евро по делу о финансовых махинациях, и лишили его 10 очков в турнирной таблице.