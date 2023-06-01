Специалист Дербенева предупредила об опасности разговоров о нежелательной беременности для детской психики

Детский психолог Наталия Дебренева настоятельно не рекомендует матерям обсуждать со своим ребенком мысли об искусственном прерывании беременности. Об этом специалист рассказала в беседе с «Газета.Ru».
Психолог уверена, что подобные беседы опасны для детской психики. Ребенку нельзя знать, что он мог быть нежеланным, потому что это лишает его чувства внутренней безопасности. Осознание этого может провоцировать неврозы и депрессию, а у подростков приводит к асоциальному поведению.
Также специалист заявила, что разговоры с ребенком на такие темы являются желанием взрослого переложить ответственность. Дети – это не друзья и не психотерапевты, сказала Дебренева в заключении. Семейная иерархия должна соблюдаться, так как только родитель может взять ответственность за ребенка, но не наоборот.
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