Специалист Дербенева предупредила об опасности разговоров о нежелательной беременности для детской психики

Также специалист заявила, что разговоры с ребенком на такие темы являются желанием взрослого переложить ответственность. Дети – это не друзья и не психотерапевты, сказала Дебренева в заключении. Семейная иерархия должна соблюдаться, так как только родитель может взять ответственность за ребенка, но не наоборот.