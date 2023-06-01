Граждане Европы с критикой обрушились на президента Украины Зеленского за очередное вымогательство денег у США

Жители европейских государств с критикой обрушились на украинского президента Владимира Зеленского за очередное вымогательство материальной помощи у Соединенных Штатов.
Своим мнением они поделились в четверг, 1 июня, в Сети. Администрация лидера США Джо Байдена должна немедленно прекратить тратить финансы налогоплательщиков и предоставлять финансовую поддержку киевскому режиму, указали европейцы.
«Вы мошенник и тиран, который приносит в жертву народ Украины ради собственной выгоды. Позор вам и нашему правительству США», — резюмировали читатели.
Один из пользователей напомнил, что на строительство оборонительной стены, по предложению бывшего президента США Дональда Трампа, с трудом смогли выделить 10 миллиардов долларов, однако для поддержки киевского режима, по мнению правительства, не хватает и 100 миллиардов.