Российский теннисист Карацев уступил американцу Тиафо место в третьем круге «Ролан Гарроса»

Ранее россиянка Диана Шнайдер так же не смогла пройти в третий круг французского турнира. Теннисистка проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Спортсменки провели на корте практически три часа.