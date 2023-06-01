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Российский теннисист Карацев уступил американцу Тиафо место в третьем круге «Ролан Гарроса»

Спорт
Российский теннисист Карацев уступил американцу Тиафо место в третьем круге «Ролан Гарроса»

Российский представитель Аслан Карацев проиграл матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», который проходит на грунтовых кортах парижа, американцу Фрэнсису Тиафо

Карацев потерпел поражение со счетом 6:3, 3:6, 5:7, 2:6. Игра длилась 2 часа 43 минуты. В следующем этапе американец встретится с победителем противостояния между немцем Александром Зверевым и словаком Алексом Молчаном.

Ранее россиянка Диана Шнайдер так же не смогла пройти в третий круг французского турнира. Теннисистка проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майе со счетом 6:2, 5:7, 6:4. Спортсменки провели на корте практически три часа.
аслан карацев спорт теннис
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