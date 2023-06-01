Следователи ФРГ провели обыски в квартире знакомой возможного исполнителя подрыва «Северных потоков»

В рамках расследования дела о теракте на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» сотрудники немецкого следственного комитета 25 мая во Франкфурте-на-Одере обыскали квартиру женщины, которая ранее была возлюбленной одного из подозреваемых.
Как сообщает местная газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, одним из членов экипажа яхты «Андромеда», которая могла использоваться для доставки взрывного устройства, мог быть 26-летний военнослужащий украинской армии. В ходе обыска жилища его бывшей девушки следователи взяли образцы ДНК ребенка, который, предположительно, является общим с одним из преступников.
Ранее следствие установило, что пятеро мужчин и женщина, прибывшие в Германию по поддельным документам, использовали в качестве платформы корабль «Андромеда», который был нанят польской компанией, основанной двумя украинцами в Варшаве. Обученные драйверы, находившиеся на его борту, заложили бомбы на глубине около 70 метров.