Следователи ФРГ провели обыски в квартире знакомой возможного исполнителя подрыва «Северных потоков»

Как сообщает местная газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники, одним из членов экипажа яхты «Андромеда», которая могла использоваться для доставки взрывного устройства, мог быть 26-летний военнослужащий украинской армии. В ходе обыска жилища его бывшей девушки следователи взяли образцы ДНК ребенка, который, предположительно, является общим с одним из преступников.