Президент Зеленский считает украинскую формулу миру основной для решения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования вооруженного противостояния Москвы и Киева может быть только «формула мира» его государства.
Об этом президент сказал в ходе своей речи на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Мероприятие состоялось в четверг, 1 июня.
«Формула мира может быть только наша», — указал Зеленский.
Во время своего выступления лидер страны отметил, что нынешний вариант «формулы мира» украинской стороны может быть не окончательным. Зеленский признался, что заинтересован в инициативности других государств касательно этого вопроса.