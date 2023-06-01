Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Зеленский считает украинскую формулу миру основной для решения конфликта

Политика
Президент Зеленский считает украинскую формулу миру основной для решения конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования вооруженного противостояния Москвы и Киева может быть только «формула мира» его государства.

Об этом президент сказал в ходе своей речи на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Молдавии. Мероприятие состоялось в четверг, 1 июня.

«Формула мира может быть только наша», — указал Зеленский.

Во время своего выступления лидер страны отметил, что нынешний вариант «формулы мира» украинской стороны может быть не окончательным. Зеленский признался, что заинтересован в инициативности других государств касательно этого вопроса.
зеленский Украина формула мира
Военкоры ФАН