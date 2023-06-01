Экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером московского «Динамо»

Экс-хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что согласился бы занять должность главного тренера московского «Динамо», если бы ему поступило такое предложение.
«Конечно, я бы пошел тренировать "Динамо", если меня туда пригласят», — заявил футболист журналистам RT.
При этом он добавил, что пока ему нужно еще отучиться, чтобы получить тренерскую лицензию. После чего он начнет рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо».
Ранее Мостовой прокомментировал пролонгацию контракта с нападающем Артемом Дзюбой, заметив, что этим «Локомотив» грамотно вложился в свое будущее.