Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером московского «Динамо»

Спорт
Экс-игрок сборной РФ Александр Мостовой заявил, что принял бы предложение стать тренером московского «Динамо»

Экс-хавбек сборной России по футболу Александр Мостовой заявил, что согласился бы занять должность главного тренера московского «Динамо», если бы ему поступило такое предложение.

«Конечно, я бы пошел тренировать "Динамо", если меня туда пригласят», — заявил футболист журналистам RT.

При этом он добавил, что пока ему нужно еще отучиться, чтобы получить тренерскую лицензию. После чего он начнет рассматривать достойные варианты, в том числе и «Динамо».

Ранее Мостовой прокомментировал пролонгацию контракта с нападающем Артемом Дзюбой, заметив, что этим «Локомотив» грамотно вложился в свое будущее.
александр мостовой фк динамо главный тренер
Военкоры ФАН