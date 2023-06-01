Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность новых контактов с главой России Владимиром Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон 1 июня на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии высказался о возможном возобновлении диалога с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам политика, он не исключает возможность разговора с президентом Российской Федерации. Макрон напомнил, что именно он с самого начал СВО беседовал с Путиным. По словам представителя Парижа, если появится возможность, он готов возобновить общение с лидером РФ по телефону.
«Франция всегда готова к обсуждениям со всеми партнерами», – добавил Макрон.
Ранее президент Александр Вучич объяснил отсутствие диалога с Путиным предвзятым отношением к сербам на Западе. Лидер балканского государства открыто заявил о том, что связи Белграда с российским главой вызовут возмущение в Европе.