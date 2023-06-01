Россия уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле об ограничении движения судов в одесский порт

Проход судов в одесский порт Южный будет ограничен до начала экспорта аммиака. Об этом российская сторона поставила в известность Совместный координационный центр в Стамбуле, сообщили в ООН.
Накануне в ООН заявили о необходимости начать подготовку к перевозке аммиака по украинской территории. Источник Reuters в организации сообщил о планах расширить действие черноморского соглашения на другие грузы и порты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вопрос транзита российского аммиака через украинскую территорию стоит на повестке дня в части черноморской инициативы. Конечное решение по транспортировке все еще не принято.