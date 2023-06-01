Дедушка на протяжении десяти лет насиловал несовершеннолетнюю внучку в Гомельской области

Во время занятий по биологии преподаватель рассказывала о психологических травмах и, увидев смятение школьницы, спросила, нужна ли ей помощь. Несовершеннолетняя рассказала, что ее уже десять лет насилует дедушка. Репетитор сразу сообщила об этом родителям, которые ничего не подозревали.