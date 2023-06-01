Дедушка на протяжении десяти лет насиловал несовершеннолетнюю внучку в Гомельской области

Белорусская школьница призналась своему репетитору, что на протяжении десяти лет она подвергалась сексуальному насилию со стороны родного дедушки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Во время занятий по биологии преподаватель рассказывала о психологических травмах и, увидев смятение школьницы, спросила, нужна ли ей помощь. Несовершеннолетняя рассказала, что ее уже десять лет насилует дедушка. Репетитор сразу сообщила об этом родителям, которые ничего не подозревали.
В отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера. Также правоохранители проведут ряд экспертиз для выяснения деталей. Отмечается, что подозреваемый отрицает свою вину.
Ранее московская полиция задержала 54-летнего мужчину, который подозревается в сексуальном насилии над школьницей.