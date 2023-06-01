Украинские военнослужащие подорвались на мине при попытке проникнуть на территорию России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвались на мине при попытке проникнуть на территорию России. Группа насчитывала 15 человек, сообщили в Министерстве обороны России.
Боевики погибли утром 1 июня, пытаясь проникнуть в Россию в районе левого берега реки Сиверский Донец. Смерть наступила во время следования по минному поле. Остатки группы уничтожили с помощию артиллерии ВС РФ.
Ранее в ведомстве представили информацию о численности украинских сил во время атаки Шебекинского городского округа Белгородской области. В ней приняли участие 70 бойцов ВСУ, таже подключили 17 единиц техники, передает URA.RU.