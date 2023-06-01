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Украинские военнослужащие подорвались на мине при попытке проникнуть на территорию России

Армия
Украинские военнослужащие подорвались на мине при попытке проникнуть на территорию России

Военнослужащие Вооруженных сил Украины подорвались на мине при попытке проникнуть на территорию России. Группа насчитывала 15 человек, сообщили в Министерстве обороны России.

Боевики погибли утром 1 июня, пытаясь проникнуть в Россию в районе левого берега реки Сиверский Донец. Смерть наступила во время следования по минному поле. Остатки группы уничтожили с помощию артиллерии ВС РФ.

Ранее в ведомстве представили информацию о численности украинских сил во время атаки Шебекинского городского округа Белгородской области. В ней приняли участие 70 бойцов ВСУ, таже подключили 17 единиц техники, передает URA.RU.
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