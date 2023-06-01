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Российской теннисистке Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гарросе» с нашивкой «Татнефти»

Спорт
Российской теннисистке Кудерметовой запретили играть на «Ролан Гарросе» с нашивкой «Татнефти»

Российской теннисистке Веронике Кудерметовой запретили участвовать на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» с нашивкой спонсорской компании «Татнефть». Об этом информирует пресс-служба турнира.

В сообщении говорится о том, что на чемпионате запрещается ношение любой коммерческой символики, которая нарушает правила транслирования матчей. «Татнефть» находится в списке запрещенных компаний.

«Любая коммерческая символика, нарушающая правительственные и телевизионные правила, запрещена. «Татнефть» входит в список запрещенных», — сообщает пресс-служба.

Ранее, после полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации категории 1000 (WTA) в Риме, украинка Ангелина Калинина отказалась пожимать руку Кудерметовой.
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