Руководство «ПСЖ» опровергло слова главного тренера Галтье об уходе Месси из команды

Представители французского ФК «Пари Сен-Жермен» уточнили слова главного тренера команды Кристофа Галтье по поводу ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из команды после завершения сезона-2022/23.
Сегодня, 1 июня, наставник «ПСЖ» заявил, что чемпион мира 2022 года проведет свой финальный матч на «Парк де Пренс» 3 июня против «Клермона». Оказалось, что специалист имел ввиду последнюю игру сезона, а не за клуб в целом.
В текущем сезоне Месси записал в свой актив 20 голов и 19 голевых паса в 38 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.
С другой стороны, сам Месси стал все больше сомневаться в том, что он получит предложение от испанской «Барселоны», где он играл до Лиги 1.