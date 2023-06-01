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Руководство «ПСЖ» опровергло слова главного тренера Галтье об уходе Месси из команды

Спорт
Руководство «ПСЖ» опровергло слова главного тренера Галтье об уходе Месси из команды

Представители французского ФК «Пари Сен-Жермен» уточнили слова главного тренера команды Кристофа Галтье по поводу ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из команды после завершения сезона-2022/23.

Сегодня, 1 июня, наставник «ПСЖ» заявил, что чемпион мира 2022 года проведет свой финальный матч на «Парк де Пренс» 3 июня против «Клермона». Оказалось, что специалист имел ввиду последнюю игру сезона, а не за клуб в целом.

В текущем сезоне Месси записал в свой актив 20 голов и 19 голевых паса в 38 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт истекает 30 июня 2023 года.

С другой стороны, сам Месси стал все больше сомневаться в том, что он получит предложение от испанской «Барселоны», где он играл до Лиги 1.
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