«Ребенок — высшее мерило человеческого успеха»: профессор Межевич о стимулировании рождаемости в России

Меры по поддержке рождаемости должны быть не только финансовыми. Такое мнение в интервью ФАН высказал доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Стало известно, что в России собираются ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей в размере 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную Думу и с 2024 года родителям детей до 16 лет предоставлять выплату за счет федерального бюджета.
«Если говорить о деньгах, то в последние годы сделано очень много, — рассуждает Межевич. — Ситуация с материнским капиталом, с разовыми выплатами, забота о детских садах, о школах — мы преодолели ужас 90-х годов. Но меры по поддержке рождаемости — не только финансовые, но и многие-многие другие. Если смотреть на этот вопрос с точки зрения экономиста, могу сказать, что любая мера, связанная с финансовыми вливаниями и позволяющая молодым семьям чувствовать себя уверенно — это здорово и классно».
Но, по его мнению, это не может быть единственными мерами, в обществе должна созреть несколько иная мораль, иное отношение к семье и семейным ценностям.
«Я не говорю, что мы сегодня можем вернуться в традиционное или патриархальное общество, — продолжает эксперт. — Нельзя из XXI века переехать в XIX-й. Но постепенно, развивая программы социального характера, пропагандируя здоровую семью возможно сделать нормой, например, семью, где три ребенка. И это не только деньги. Это создание такого общества, где ребенок — высшее мерило человеческого успеха».
Не докторская диссертация, а ребенок. Не квалификация газосварщика, а ребенок. Не депутатский мандат, а ребенок, подчеркивает экономист.
«В России есть такие регионы. Например, на Северном Кавказе. И мы ведь когда-то такими были. Может быть, обратиться к опыту своих сограждан?», — задает важный вопрос Николай Межевич.
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