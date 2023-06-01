«Ребенок — высшее мерило человеческого успеха»: профессор Межевич о стимулировании рождаемости в России

Стало известно, что в России собираются ввести ежегодную выплату ко Дню защиты детей в размере 20% от прожиточного минимума. Соответствующий законопроект планируют внести в Государственную Думу и с 2024 года родителям детей до 16 лет предоставлять выплату за счет федерального бюджета.