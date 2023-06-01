Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Частично расселенный двухэтажный дом сгорел в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

Происшествия
Частично расселенный двухэтажный дом сгорел в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

Пожар вспыхнул в частично расселенном двухэтажном доме в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Строение сгорело до тла, сотрудники экстренных служб продолжают разбирать и проливать конструкции ветхого здания, пишет портал «Ямал-Медиа».

Сигнал на пульт дежурного поступил в 18:12 по местному времени. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что пламя охватило второй этаж первого подъезда дома и чердачное помещение. Всего в частично расселенном здании насчитывалось 16 квартир. К моменту возгорания в доме все еще проживали три семьи.

В ликвидации пожара принимали участие десять единиц спецтехники и 85 человек личного состава МЧС. Находившихся в ветхой постройке жильцов удалось вовремя эвакуировать.
янао ноябрьск двухэтажный дом расселение пожар
Военкоры ФАН