Частично расселенный двухэтажный дом сгорел в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

Сигнал на пульт дежурного поступил в 18:12 по местному времени. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что пламя охватило второй этаж первого подъезда дома и чердачное помещение. Всего в частично расселенном здании насчитывалось 16 квартир. К моменту возгорания в доме все еще проживали три семьи.