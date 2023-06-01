Частично расселенный двухэтажный дом сгорел в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа

Пожар вспыхнул в частично расселенном двухэтажном доме в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Строение сгорело до тла, сотрудники экстренных служб продолжают разбирать и проливать конструкции ветхого здания, пишет портал «Ямал-Медиа».
Сигнал на пульт дежурного поступил в 18:12 по местному времени. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что пламя охватило второй этаж первого подъезда дома и чердачное помещение. Всего в частично расселенном здании насчитывалось 16 квартир. К моменту возгорания в доме все еще проживали три семьи.
В ликвидации пожара принимали участие десять единиц спецтехники и 85 человек личного состава МЧС. Находившихся в ветхой постройке жильцов удалось вовремя эвакуировать.