Аналитики сообщили о вдвое выросшем спросе на сварщиков в Ленобласти по сравнению с прошлым годом

Спрос на сварщиков вдвое вырос в Ленинградской области по сравнению с показателями 2022 года. К такому выводу пришли аналитики сервисов по поиску работы, пишет kp.ru.
По данным СМИ, в 2023 году российские работодатели опубликовали более 37 тыс. таких вакансий. Во всем Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет порядка 3,3 тыс. запросов. На долю Ленинградской области приходится 16%, отметили эксперты.
В прошлом году в регионе спрос на сварщиков был ниже на 91%. Отмечается, что в Ленобласти зарплата таких специалистов варьируется от 70 до 134 тыс. рублей, а в среднем по стране достигает 75 тыс.