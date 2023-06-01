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Аналитики сообщили о вдвое выросшем спросе на сварщиков в Ленобласти по сравнению с прошлым годом

Общество
Аналитики сообщили о вдвое выросшем спросе на сварщиков в Ленобласти по сравнению с прошлым годом

Спрос на сварщиков вдвое вырос в Ленинградской области по сравнению с показателями 2022 года. К такому выводу пришли аналитики сервисов по поиску работы, пишет kp.ru.

По данным СМИ, в 2023 году российские работодатели опубликовали более 37 тыс. таких вакансий. Во всем Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет порядка 3,3 тыс. запросов. На долю Ленинградской области приходится 16%, отметили эксперты.

В прошлом году в регионе спрос на сварщиков был ниже на 91%. Отмечается, что в Ленобласти зарплата таких специалистов варьируется от 70 до 134 тыс. рублей, а в среднем по стране достигает 75 тыс.
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