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В Москве проститутка украла у клиента неотработанные пять тысяч рублей и сбежала

Происшествия
В Москве проститутка украла у клиента неотработанные пять тысяч рублей и сбежала

Зарабатывающая на жизнь телом девушка вырвала из рук клиента в Москве пятитысячную купюру и убежала, не оказав услугу, сообщает Telegram-канал SHOT.

По сведениям источника, 29-летний москвич в интернете познакомился с девушкой, которая представилась Кариной. Они некоторое время переписывались и решили встретиться.

Проститутка предложила интимную услугу за три тысячи рублей, и парень согласился на встречу в районе Преображенское. Он достал купюру в пять тысяч из кармана, и девушка вырвала ее из рук, после чего сбежала.

Москвич подал заявление в отделение полиции. Сотрудники органов задержали Карину по горячим следам. Проводится проверка.

Ранее в столице злоумышленник в медицинской маске с автоматом ограбил автосервис. Он забрал шесть тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас злоумышленника ищут правоохранительные органы.
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