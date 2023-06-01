В Москве проститутка украла у клиента неотработанные пять тысяч рублей и сбежала

Зарабатывающая на жизнь телом девушка вырвала из рук клиента в Москве пятитысячную купюру и убежала, не оказав услугу, сообщает Telegram-канал SHOT.
По сведениям источника, 29-летний москвич в интернете познакомился с девушкой, которая представилась Кариной. Они некоторое время переписывались и решили встретиться.
Проститутка предложила интимную услугу за три тысячи рублей, и парень согласился на встречу в районе Преображенское. Он достал купюру в пять тысяч из кармана, и девушка вырвала ее из рук, после чего сбежала.
Москвич подал заявление в отделение полиции. Сотрудники органов задержали Карину по горячим следам. Проводится проверка.
Ранее в столице злоумышленник в медицинской маске с автоматом ограбил автосервис. Он забрал шесть тысяч рублей и скрылся в неизвестном направлении. Сейчас злоумышленника ищут правоохранительные органы.