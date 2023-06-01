Селевой поток перекрыл дорогу к высокогорному селу после сильных ливней в Кабардино-Балкарии

Ливневые дожди, обрушившиеся на Кабардино-Балкарскую Республику (КБР), вызвали в регионы сходы селевых потоков. Один из них перекрыл дорогу к высокогорному селу в Чегемском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, 1 июня в КБР пришли не только ливни, но и град. На проезжих частях в населенных пунктах образовались селевые заносы. В итоге на 25-м километре автодороги Чегем-2 — Эльтюбю временно перекрыто движение, отметили в МЧС.
На месте ЧП уже работают дорожные службы, расчищая полотно от последствия схода селей. Согласно предварительной информации, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.