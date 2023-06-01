Селевой поток перекрыл дорогу к высокогорному селу после сильных ливней в Кабардино-Балкарии

По данным спасателей, 1 июня в КБР пришли не только ливни, но и град. На проезжих частях в населенных пунктах образовались селевые заносы. В итоге на 25-м километре автодороги Чегем-2 — Эльтюбю временно перекрыто движение, отметили в МЧС.