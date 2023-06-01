Финалистка шоу «Голос.Дети» Милана Пономаренко обратилась к психотерапевту после обмана певца Егора Крида

Исполнительница Милана Пономаренко рассказала о печальном опыте сотрудничества с рэпером Егором Кридом. Подробности конфликта сообщает Super.ru.
Финалистка шоу «Голос.Дети» договорилась с Кридом о совместном кавере на песню «Прекрасное далеко». Однако российский рэпер отказался от сотрудничества, после того как узнал, что у Миланы Пономаренко появился продюсер. Егор Крид написал многозначительное «удачи» и удалил всю личную переписку с 15-летней певицей.
Пономаренко рассказала, что эта ситуация очень плохо отразилась на состоянии и ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Представитель певца опровергла все слова финалистки шоу и заявила, что запись песни не состоялась из-за напряженного графика рэпера.
Ранее Егор Крид подтвердил статус завидного холостяка. Он признался, что уже несколько лет ни с кем не встречается, однако не преживает из-за этого.