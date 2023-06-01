Финалистка шоу «Голос.Дети» Милана Пономаренко обратилась к психотерапевту после обмана певца Егора Крида

Финалистка шоу «Голос.Дети» договорилась с Кридом о совместном кавере на песню «Прекрасное далеко». Однако российский рэпер отказался от сотрудничества, после того как узнал, что у Миланы Пономаренко появился продюсер. Егор Крид написал многозначительное «удачи» и удалил всю личную переписку с 15-летней певицей.