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Финалистка шоу «Голос.Дети» Милана Пономаренко обратилась к психотерапевту после обмана певца Егора Крида

Шоу-бизнес
Финалистка шоу «Голос.Дети» Милана Пономаренко обратилась к психотерапевту после обмана певца Егора Крида

Исполнительница Милана Пономаренко рассказала о печальном опыте сотрудничества с рэпером Егором Кридом. Подробности конфликта сообщает Super.ru.

Финалистка шоу «Голос.Дети» договорилась с Кридом о совместном кавере на песню «Прекрасное далеко». Однако российский рэпер отказался от сотрудничества, после того как узнал, что у Миланы Пономаренко появился продюсер. Егор Крид написал многозначительное «удачи» и удалил всю личную переписку с 15-летней певицей.

Пономаренко рассказала, что эта ситуация очень плохо отразилась на состоянии и ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. Представитель певца опровергла все слова финалистки шоу и заявила, что запись песни не состоялась из-за напряженного графика рэпера.

Ранее Егор Крид подтвердил статус завидного холостяка. Он признался, что уже несколько лет ни с кем не встречается, однако не преживает из-за этого.
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