Вооруженные силы Украины во время атаки на Шебекинский городской округ в Белгородской области задействовали около 70 военнослужащих и 17 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шебекино атаковали до 70 украинских военных. При этом были задействовано четыре боевые бронемашины, пять танков, семь пикапов и один КамАЗ.
Ранее российское оборонное ведомство сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить террористический акт против мирного населения в Шебекино. В противодействии боевикам ВС РФ оказывали поддержку подразделения пограничной службы, а также сотрудники Федеральной службы безопасности.