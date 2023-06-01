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Минобороны РФ обнародовало данные о задействованных силах ВСУ при атаке на Шебекино

Армия
Минобороны РФ обнародовало данные о задействованных силах ВСУ при атаке на Шебекино

Вооруженные силы Украины во время атаки на Шебекинский городской округ в Белгородской области задействовали около 70 военнослужащих и 17 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шебекино атаковали до 70 украинских военных. При этом были задействовано четыре боевые бронемашины, пять танков, семь пикапов и один КамАЗ.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить террористический акт против мирного населения в Шебекино. В противодействии боевикам ВС РФ оказывали поддержку подразделения пограничной службы, а также сотрудники Федеральной службы безопасности.
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