За все свои преступления украинские националисты должны быть наказаны. Об этом в интервью ФАН заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.
Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине.
«Очевидно, что любой преступный шовинистический режим должен быть подвергнут трибуналу, — заявил эксперт. — В случае с режимом киевским такой трибунал, без всяких сомнений, должна организовывать Россия. Безусловно, в нем должны заседать представители Донбасса и Новороссии в целом — люди, которые в полной мере испытали на себе всю жестокость и ненависть украинских националистов».
Членам трибунала, по словам собеседника ФАН, придется проделать сложную работу, поскольку преступления киевского режима весьма многочисленны, и все разбирательства займут по меньшей мере несколько месяцев.
«Публичному суду должны быть подвергнуты военные и гражданские лица, отдававшие и исполнявшие преступные приказы, — подчеркнул Колчин. — Пострадавшими в результате них стали как российские военнопленные, так и общественные и государственные деятели, в отношении которых киевский режим осуществлял теракты».
Ранее политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана.