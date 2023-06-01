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Политолог Колчин обрисовал картину будущего трибунала над деятелями киевского режима

Политика
Политолог Колчин обрисовал картину будущего трибунала над деятелями киевского режима

За все свои преступления украинские националисты должны быть наказаны. Об этом в интервью ФАН заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что сенаторы готовят предложения по созданию международного трибунала по Украине.

«Очевидно, что любой преступный шовинистический режим должен быть подвергнут трибуналу, — заявил эксперт. — В случае с режимом киевским такой трибунал, без всяких сомнений, должна организовывать Россия. Безусловно, в нем должны заседать представители Донбасса и Новороссии в целом — люди, которые в полной мере испытали на себе всю жестокость и ненависть украинских националистов».
Политолог Колчин обрисовал картину будущего трибунала над деятелями киевского режима

Членам трибунала, по словам собеседника ФАН, придется проделать сложную работу, поскольку преступления киевского режима весьма многочисленны, и все разбирательства займут по меньшей мере несколько месяцев.

«Публичному суду должны быть подвергнуты военные и гражданские лица, отдававшие и исполнявшие преступные приказы, — подчеркнул Колчин. — Пострадавшими в результате них стали как российские военнопленные, так и общественные и государственные деятели, в отношении которых киевский режим осуществлял теракты».

Ранее политолог Кот заявил, что США должны бежать из Украины так же, как сбежали из Афганистана.
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