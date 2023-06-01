Актер из сериалов «Интерны» и «Глухарь» Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни

Артист работал в Хабаровском ТЮЗе на протяжении более 20 лет. За это время он сыграл около ста различных ролей, среди которых: Ходок в спектакле «Две стрелы», Епиходов в «Вишневом саду», Задорожный в «Третей ракете», Винни Пух в «Винни Пухе и все, все, все» и множество других.