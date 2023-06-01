Актер из сериалов «Интерны» и «Глухарь» Валерий Громовиков скончался на 78-м году жизни

Хабаровский краевой театр юного зрителя 20 мая 2023 года сообщил о смерти актера, сыгравшего в более 160 фильмах и сериалах, Валерия Громовикова. Причины и место гибели не называются, как и дата похорон.
Артист работал в Хабаровском ТЮЗе на протяжении более 20 лет. За это время он сыграл около ста различных ролей, среди которых: Ходок в спектакле «Две стрелы», Епиходов в «Вишневом саду», Задорожный в «Третей ракете», Винни Пух в «Винни Пухе и все, все, все» и множество других.
Что касается фильмографии, он снимался в российских сериалах «Не родись красивой», «Счастливы вместе», «След», «Ранетки», «Глухарь», «Интерны», «Закрытая школа» и другие.
Ранее умерла режиссер документального кино и актриса Людмила Цветкова в возрасте 79 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.