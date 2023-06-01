«Внимательно следят, что происходит»: Пригожин рассказал о реакции «вагнеровцев» на претензии командиров «Ахмата»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что командование «оркестра» внимательно следит за происходящим в информационном поле и просит дать возможность высказаться по всем претензиям, поступающим в адрес формирования.
«Музыканты», будучи на фронте, не имели доступа к интернету, однако, вернувшись в тыловые лагеря для отдыха и перегруппировки, стали интересоваться ситуацией вокруг СВО. Пригожин заявил, что они задаются вопросом, какие размолвки произошли между руководством ЧВК «Вагнер» и командованием спецподразделения «Ахмат».
«Командиры ЧВК "Вагнер" на сегодняшний день в большинстве своем имеют доступ к интернету, поскольку вышли в тыловые лагеря для отдыха, и перегруппировки, и доподготовки. Они внимательно следят, что происходит, с большим удовольствием, поскольку длительное время были оторваны от информации», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бойцы попросили главу «оркестра» позволить им высказать мнение по поводу всех советов и претензий. Пригожин дал зеленый свет и отметил, что все сообщения командиров «музыкантов» будут выходить в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что у бойцов «Ахмата» не стоит задача по полному освобождению ДНР. Депутат Госдумы Адам Делимханов, в свою очередь, предложил Пригожину провести встречу, чтобы ответить на вопросы касательно деятельности чеченского спецподразделения в зоне СВО. Глава «оркестра» заявил, что политик имеет возможность связаться с ним напрямую.