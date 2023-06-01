«Внимательно следят, что происходит»: Пригожин рассказал о реакции «вагнеровцев» на претензии командиров «Ахмата»

«Музыканты», будучи на фронте, не имели доступа к интернету, однако, вернувшись в тыловые лагеря для отдыха и перегруппировки, стали интересоваться ситуацией вокруг СВО. Пригожин заявил, что они задаются вопросом, какие размолвки произошли между руководством ЧВК «Вагнер» и командованием спецподразделения «Ахмат».