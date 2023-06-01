Премьер Армении Пашинян, президент Азербайджана Алиев и глава Евросовета Мишель встретятся 21 июля в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель встретятся в очередной раз в июле.
По информации пресс-службы правительства Армении, мероприятие пройдет в Брюсселе 21 июля. Отмечается, что на прошлой встрече политикам удалось обсудить вопросы разблокирования транспортных и экономических инфраструктур, делимитации границ между Ереваном и Баку.
Также они затронули проблемы обеспечения приграничной безопасности и соглашения об урегулировании межгосударственных отношений. Кроме того, премьер и президент закавказских республик говорили о необходимости решения вопросов прав и безопасности населения Нагорного Карабаха.
Ранее лидер РФ Владимир Путин не дал коллеге из Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву вмешаться в диалог Алиева и Пашиняна на саммите ЕАЭС. Тогда политики общались о Нагорном Карабахе.